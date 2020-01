Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette icône du projet QSI qui interpelle Leonardo pour Neymar !

Publié le 20 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Interrogé sur la situation de Neymar, Maxwell affiche sa volonté de voir le numéro 10 du PSG prolonger son contrat et s'inscrire sur la durée au sein du club de la capitale.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar aurait fait l'objet d'une première approche du PSG afin de prolonger son bail, seulement quelques mois après avoir tout tenté pour quitter le club de la capitale. Malgré tout, depuis quelques semaines, le Brésilien est impressionnant et affiche un comportement exemplaire sur le terrain. Leonardo pourrait donc lui envoyer un message très fort en lui offrant un nouveau bail, mais il placera également le PSG en position de force si jamais un club tentait de recruter Neymar.

Maxwell attend la prolongation de Neymar