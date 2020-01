Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message d’adieu de Robert Beric !

Publié le 19 janvier 2020 à 23h15 par A.D.

Ce samedi après-midi, l’ASSE a officialisé le départ de Robert Beric. L’attaquant slovène a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux.

Robert Beric n’oubliera jamais son passage à l’ASSE. Ce samedi après-midi, Les Verts ont officialisé le transfert de l’attaquant slovène au Chicago Fire FC. Sur son compte Instagram, Robert Beric a fait ses adieux au club du Forez.

«Mon cœur est devenu vert et le restera toujours»