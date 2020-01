Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Robert Beric s'enflamme déjà pour son nouveau défi !

Publié le 19 janvier 2020 à 19h30 par J.-G.D.

Officiellement transféré au Chicago Fire, en provenance de l'ASSE, Robert Beric espère que ce nouveau challenge lui sera favorable.

C’est officiel depuis quelques heures : Robert Beric a quitté l’ASSE en ce mercato hivernal. L’international slovène fait désormais le bonheur du Chicago Fire, pensionnaire de Major League Soccer, jusqu’en 2021, plus une année en option. Un transfert assujetti à son certificat international de transfert et son visa comme l'annonce la formation de l'Illinois. L’ex-attaquant des Verts tentera donc de se relancer aux États-Unis après plusieurs mois compliqués à Saint-Etienne. En tout cas, Beric affiche son plaisir suite à son transfert à Chicago.

« Très heureux. J’espère que ce sera une nouvelle aventure formidable »