Mercato - PSG : Cavani dans une impasse pour son avenir ?

Publié le 19 janvier 2020 à 21h45 par H.G.

Alors qu'Edinson Cavani souhaiterait quitter le PSG cet hiver, l’international uruguayen ne verrait que l’Atlético de Madrid vouloir le recruter, soit une écurie avec laquelle le club de la capitale ne voudrait pas discuter.

En dépit du fait que son contrat au PSG expirera dans six mois, Edinson Cavani souhaiterait quitter le PSG dès cet hiver. Dépassé par la concurrence de Mauro Icardi et trop souvent sujet aux blessures, l’international uruguayen aimerait plier bagage dès le mois de janvier et aurait d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente avec l’Atlético de Madrid. Cependant, les Colchoneros se heurteraient pour l’heure aux positions fermes du PSG dans la mesure où Leonardo aurait déjà repoussé deux offres des Rojiblancos . Et cette fermeté du club de la capitale pourrait mettre dans l’embarras Edinson Cavani et le contraindre de rester à Paris jusqu’au terme de son contrat.

Seul l’Atlético veut recruter Cavani cet hiver