Mercato - PSG : Simeone a tout tenté pour Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 3h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani est la priorité de Diego Simeone dès cet hiver. L'Atlético de Madrid est donc passé à l'action. En vain.

Edinson Cavani est un cas épineux pour Leonardo. En fin de contrat en juin prochain, le Matador peut d'ores et déjà négocier et se mettre d'accord avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre en fin de saison. L'Uruguayen aurait d'ailleurs déjà trouvé un terrain d'entente avec l'Atlético de Madrid, et les Colchoneros veulent Edinson Cavani dès cet hiver.

L'Atlético fait deux offres au PSG