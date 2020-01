Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Neymar se renseigne sur… Quique Setien !

Publié le 20 janvier 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que Neymar penserait désormais à prolonger au PSG, le Brésilien garderait tout de même un œil attentif sur ce qui se passe au FC Barcelone.

« Est-ce que j’ai ouvert des discussions pour la prolongation de Neymar ? Là c’est le mercato, on parle d’entrée, de sortie. Tout le reste, on va voir après ». Ce dimanche, Leonardo a botté en touche en ce qui concernant la question de la prolongation de Neymar. Pourtant, depuis quelques jours, l’idée de voir le Brésilien parapher un nouveau contrat au PSG prend de l’ampleur. Néanmoins, le FC Barcelone serait toujours dans un coin de sa tête et Neymar voudrait ainsi rester informer sur ce qui se passe en Catalogne…

Neymar et la vie avec Quique Setien