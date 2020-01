Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Busquets revient sur le départ de Valverde !

Publié le 20 janvier 2020 à 10h00 par A.D.

Successeur d’Ernesto Valverde, Quique Setién a fait sa première sur le banc du FC Barcelone ce dimanche. Sergio Busquets a profité de l'occasion pour évoquer le départ de son ancien entraineur.

Sergio Busquets refuse la comparaison entre Ernesto Valverde et Quique Setién. Peu satisfaite par la première partie de saison d’Ernesto Valverde, la direction du FC Barcelone a décidé de le licencier il y a quelques jours. Pour le remplacer, les têtes pensantes catalanes ont opté pour Quique Setién. Ce dimanche, ce dernier a fait sa grande première à la tête du FC Barcelone. Des débuts gagnants, puisque le Barça s’est imposé face à Grenade (1-0). En zone mixte, Sergio Busquets a profité de l'occasion pour revenir sur le départ d’Ernesto Valverde.

«Nous sommes ravis de ce qu’Ernesto Valverde a fait»