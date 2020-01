Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi bientôt recruté pour 70M€ ? Leonardo répond !

Publié le 20 janvier 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté au PSG qui dispose d’une option d’achat de 70M€ dans ce dossier, Mauro Icardi sera-t-il transféré définitivement au Parc des Princes dans les prochains mois ? Leonardo a évoqué ce dossier dimanche soir.

Arrivé au PSG dans les dernières heures du mercato estival 2019 en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans) fait l’objet d’un prêt avec une option d’achat de 70M€. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, semble donc déjà tenir le digne successeur d'Edinson Cavani à la pointe de l’attaque du PSG avec Icardi, et il lui faudra donc simplement lever cette option d’achat dont il dispose auprès de l’Inter… Mais envisage-t-il de le faire rapidement ?

Leonardo temporise pour Icardi