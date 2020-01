Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une grande révélation sur ce dossier brûlant !

Publié le 20 janvier 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ au PSG, Layvin Kurzawa pourrait être transféré vers Arsenal cet hiver. Mais Leonardo a fait une annonce surprenante sur l’avenir du latéral gauche parisien…

Alors qu’il fait partie des joueurs du PSG arrivant en fin de contrat en juin prochain, Layvin Kurzawa (27 ans) semble bien parti pour changer d’air avant la clôture du mercato. Le latéral gauche français serait l’une des grandes priorités de Mikel Arteta à Arsenal, qui voudrait pourrait racheter ses six derniers mois de contrat avec le PSG pour une somme avoisinant les 7M€. Mais Leonardo vient totalement redistribuer les cartes dans le dossier Kurzawa.

« On n’a jamais eu de proposition »