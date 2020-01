Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Leonardo sur la prolongation de Neymar et Mbappé !

Publié le 20 janvier 2020 à 8h15 par T.M.

Ces derniers jours, il a vivement été question d’une possible prolongation de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG. Un sujet sur lequel a été interrogé Leonardo.

Après avoir fait le forcing pour quitter le PSG durant le dernier mercato estival, Neymar pourrait finalement s’inscrire dans la durée avec le club de la capitale. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022, le Brésilien serait prêt à prolonger. Ce dimanche, Téléfoot assurait d’ailleurs que Leonardo avait renoué le contact avec le clan Neymar pour ce nouveau bail, mais du côté du joueur de 27 ans, on souhaiterait attendre la fin de saison pour prendre une décision. Un sujet qui s'ajoute à un autre pour Leonardo : Kylian Mbappé. En effet, face à la menace du Real Madrid, le club de la capitale ne compterait actuellement pas ses efforts pour prolonger le Français.

« On va voir après »