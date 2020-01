Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur du PSG qui fait vraiment tout pour convaincre Leonardo

Publié le 20 janvier 2020 à 6h45 par Thibault Morlain

Actuellement, Sergio Rico n’est que prêté par le FC Séville au PSG. Toutefois, l’Espagnol compte bien montrer sa détermination à Leonardo afin de rester.

Durant le mercato estival, Leonardo va devoir gérer un gros dossier, celui des gardiens du PSG. Si Keylor Navas semble indéboulonnable au poste de numéro 1, Alphonse Areola va revenir de son prêt du Real Madrid, tandis que Sergio Rico aura la possibilité de rester, lui qui est prêté avec option d’achat par le FC Séville. Le directeur sportif du PSG va donc devoir trancher et l’Espagnol compte bien avoir les faveurs de Leonardo. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que Rico multiplie les appels du pied.

« Je suis vraiment très heureux »