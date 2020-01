Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel justifie le départ de Beric !

Publié le 20 janvier 2020 à 7h30 par La rédaction

Claude Puel, coach de l’ASSE, s’est exprimé au sujet du récent départ de Robert Beric vers la MLS.

Arrivé à l'AS Saint-Étienne fin août 2015, Robert Berić a disputé 104 rencontres avec les Verts, marquant 34 buts et délivrant 13 passes décisives. Seulement, cette saison l’attaquant slovène n’a joué que 11 matchs pour seulement un but marqué. Ne rentrant plus dans les plans de Claude Puel, l’avant-centre de 28 ans s’est engagé avec le Chicago Fire en MLS, jusqu’en 2021.

« Je lui souhaite le meilleur »