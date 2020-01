Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’agent de Rongier met les choses au point sur son avenir !

Publié le 20 janvier 2020 à 12h30 par T.M.

Face aux rumeurs d’un intérêt de la Fiorentina pour Valentin Rongier, Franck Belhassen, agent du joueur de l’OM, a mis les choses au point.

Arrivé en tant que joker cet été à l’OM, Valentin Rongier est déjà un membre essentiel du schéma d’André Villas-Boas. Alors qu’il a dû attendre quelques rencontres avant d’avoir sa chance, le Français est désormais indéboulonnable dans l’entrejeu. L’ancien du FC Nantes n’aura donc pas mis longtemps avant de trouver sa place à l’OM. Des performances remarquées qui n’auraient pas échappé à certains clubs en Europe. En effet, selon les dernières informations du Corriere dello Sport , la Fiorentina penserait toujours à Rongier, après avoir déjà été sur le coup durant l’été.

« Il est très bien à Marseille »