Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Cavani ?

Publié le 20 janvier 2020 à 13h15 par G.d.S.S. mis à jour le 20 janvier 2020 à 13h50

Visiblement déterminé à quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani figurerait également sur les tablettes de Manchester United qui pourrait totalement relancer ce feuilleton.

« Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur », confiait Leonardo dimanche soir sur l’avenir très incertain d’Edinson Cavani. Le buteur uruguayen, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, fait donc le forcing pour pouvoir rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver. Mais un autre cador étranger aurait des vues sur Cavani et pourrait relancer le dossier…

MU à fond sur Cavani ?