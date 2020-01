Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo compare le feuilleton Cavani avec… Neymar !

Publié le 20 janvier 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG au plus vite pour rejoindre l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani se retrouve au cœur d’un épineux dossier, tout comme Neymar l’été dernier. Mais Leonardo note une différence entre les deux cas.

Lors du dernier mercato estival, Neymar souhaitait claquer la porte du PSG pour rejoindre le FC Barcelone mais n’avait pas obtenu gain de cause. Et l’histoire se répète cet hiver pour Leonardo, puisque c’est désormais Edinson Cavani qui fait le forcing pour être transféré à l’Atlético de Madrid avant la fin du mercato de janvier. Mais le directeur sportif du PSG, interrogé dimanche soir en zone mixte après la victoire à Lorient (1-0), refuse de composer les cas Neymar et Cavani.

« Neymar, c’était différent… »