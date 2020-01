Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle offensive à 18M€ programmée pour Eriksen ?

Publié le 20 janvier 2020 à 10h15 par A.D.

L’Inter serait de plus en plus proche de remporter son duel avec le PSG pour Christian Eriksen. Alors qu’ils auraient déjà un accord contractuel avec le joueur, les Nerazzurri auraient l’intention de formuler une offre à hauteur de 18M€.

L’Inter aurait préparé son prochain assaut pour Christian Eriksen. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international danois ne devrait pas prolonger avec Tottenham. Une information qui n’a pas manqué d’alarmer le PSG et l’Inter. Pour devancer le club de la capitale, les Nerazzurri s’activeraient en coulisses pour finaliser ce dossier avant la fin du mois de janvier. Alors qu’il aurait déjà un accord contractuel avec Christian Erisken, Antonio Conte s’apprêterait à lancer une nouvelle offensive auprès de Tottenham.

Nouvelle réunion au sommet pour Eriksen ?