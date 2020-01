Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pousse un coup de gueule sur le malaise Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Absent du groupe pour les dernières rencontres du PSG, Edinson Cavani serait touché au pubis. Son entourage aurait fermement démenti toute blessure du buteur uruguayen, ce qui n’a pas manqué d’agacer Leonardo.

Plus que jamais en instance de départ au PSG, Edinson Cavani veut rejoindre l’Atlético de Madrid dès ce mois de janvier. Et en attendant d’être fixé sur son sort, le buteur uruguayen fait l’objet d’un gros malaise en interne puisque Thomas Tuchel a invoqué une blessure de Cavani au pubis pour justifier son absence des derniers rendez-vous du PSG. Mais comme l’a révélé L’Equipe, l’entourage du joueur aurait fermement nié cette version, et estime qu’il s’agit d’une blessure diplomatique en raison de l’avenir incertain de Cavani au PSG.

« Moi, je n’ai pas entendu ça… »