PSG - Malaise : Blessure, absence… Le clan Cavani répond à Tuchel !

Publié le 19 janvier 2020 à 14h45 par T.M.

Dernièrement, Thomas Tuchel assurait qu’Edinson Cavani ressentait toujours quelques douleurs. De quoi expliquer ces récentes absences. Mais dans l’entourage du Matador, on n’a pas la même version.

Le cas Edinson Cavani est au centre de toutes les attentions actuellement. Alors que l’avenir de l’attaquant du PSG fait énormément parler, sa relation avec Thomas Tuchel se retrouve aussi au centre des débats. Entre les deux, la tension commencerait à monter. En effet, alors que Cavani n’a pas été sélectionné pour la dernière rencontre face à l’AS Monaco, l’entraîneur du PSG avait justifié cela par de nouveaux pépins physiques. Toutefois, la réalité serait bien différente.

La réponse du clan Cavani