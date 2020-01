Foot - PSG

PSG : Neymar, Icardi… L’étonnant coup de gueule de Mbappé !

Publié le 17 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que les débats s'enchaînent au sujet des quatre attaquants du PSG, Kylian Mbappé n'a pas hésité à afficher son agacement après la victoire contre l'AS Monaco (4-1).

« Après les 6-0 et après le 6-1 à 10 contre l’ASSE, avant le match aujourd’hui, tout le monde m’a dit "ah il a trouvé la structure, les fantastics 4, il a trouvé la structure (...) Je réfléchis toujours à ce qu’on fait et comment fait. J’ai toujours dit la même chose et j’ai toujours dit la même chose ». Dimanche dernier, après le match nul contre l'AS Monaco (3-3), Thomas Tuchel affichait son agacement face à l'incohérence des discours au sujet des débats autour de son schéma tactique. Ce sont essentiellement les questions sur ses quatre attaquants qui agacent l'entraîneur du PSG. Un avis partagé par Kylian Mbappé.

«On joue à onze»