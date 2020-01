Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès valide un choix très fort de Tuchel avec Di Maria !

Publié le 16 janvier 2020 à 23h45 par A.M.

Quelques jours après le match nul au Parc des Princes contre l’AS Monaco (3-3), le PSG a cette fois-ci dominé le club du Rocher (4-1). Et Pierre Ménès a apprécié les choix de Thomas Tuchel.

Depuis quelques semaines, un débat anime le PSG : comment faire jouer ensemble les quatre stars offensives ? Le 4-4-2, qui a des allures de 4-2-4, aligné par Thomas Tuchel depuis le début du mois de décembre a alterné les prestations positives et négatives et semble surtout lié au travail défensif de Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Mais à l’occasion du déplacement à Monaco mercredi soir, Thomas Tuchel a tenté une nouvelle option en plaçant Angel Di Maria plus bas sur le terrain dans une position similaire à celle qu’il occupait au Real Madrid. Et le résultat a été prometteur puisque l’Argentin a délivré une passe décisive et son activité a été impressionnante durant la victoire du PSG (4-1). À tel point que Pierre Ménès estime que le technicien allemand a peut-être trouvé la formule gagnante.

«Avec ce recul de Di Maria au milieu Paris a peut-être trouvé la solution»