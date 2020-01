Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Leonardo révèle «un accord» avec Edinson Cavani…

Publié le 20 janvier 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani tenterait de forcer son départ dès cet hiver. Pourtant, Leonardo explique que les deux parties avaient initialement de prévu de rediscuter de son avenir dans les prochains mois…

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani ferait le forcing pour quitter le PSG dès cet hiver et pouvoir rejoindre l’Atlético de Madrid comme l’a publiquement confirmé Leonardo dimanche soir. Alors que le buteur uruguayen arrivera au terme de son contrat en juin prochain, ses intentions semblent donc très claires, mais le directeur sportif du PSG a pourtant confié qu’il disposait d’un accord avec Cavani pour évoquer son futur dans les prochains mois.

« On avait un accord, une idée… »