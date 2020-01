Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole confirme une offensive pour Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Toujours autant désiré par l’Atlético de Madrid qui souhaite boucler son recrutement dès cet hiver, Edinson Cavani aurait bien fait l’objet d’une offre à 10M€. Et le PSG aurait déjà répondu…

Dimanche, L’Equipe et RMC Sport ont révélé une offre à hauteur de 10M€ formulée par l’Atlético de Madrid auprès du PSG pour boucler le transfert d’Edinson Cavani avant la fin du mercato hivernal. D’ailleurs, Leonardo a ouvert la porte à un départ du buteur uruguayen dans la soirée : « Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur ». Et la presse espagnole confirme désormais cette proposition formulée au PSG pour Cavani…

L’Atlético à proposé 10M€, mais…

El Chiringuito annonce que le PSG aurait bel et bien reçu une offre de 10M€ de la part de l’Atlético de Madrid pour Edinson Cavani, mais le club de la capitale aurait effectivement refusé le deal. Reste à savoir si les Colchoneros reviendront prochainement à la charge, d’autant que le PSG semble finalement disposé à laisser partir Cavani dans cette dernière ligne droite du mercato.