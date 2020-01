Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan précis monté dans le dossier Eriksen ?

Publié le 20 janvier 2020 à 15h45 par A.D.

L’Inter serait déterminé à recruter Christian Eriksen cet hiver. Pour récolter un maximum d’argent, la direction de Tottenham aurait l’intention de jouer la montre jusqu’à la fin de ce mercato.

Daniel Levy a monté une stratégie dans le dossier Eriksen. En fin de contrat à l’issue de la saison, Christian Eriksen ne voudrait en aucun cas prolonger avec Tottenham. Alors qu’il serait dans le viseur du PSG, l’international danois serait en passe de rejoindre l’Inter cet hiver. Toutefois, Antonio Conte ne devrait pas finaliser ce dossier avant les ultimes instants du mercato.

Daniel Levy voudrait jouer la montre pour Eriksen