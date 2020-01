Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces ultimes révélations sur l’avenir d’Eriksen !

Publié le 18 janvier 2020 à 17h45 par B.C.

Dans le viseur de Leonardo, Christian Eriksen se dirige finalement vers l’Inter Milan, et tout serait presque acté pour le milieu danois.

Il y a de moins en moins de doutes concernant l’avenir de Christian Eriksen. Pisté par le PSG en vue de la saison prochaine, l’international danois, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Tottenham, se dirige vers l’Inter Milan. Le milieu de terrain disposerait déjà d’un accord avec le club d’Antonio Conte et devrait signer d’ici la 31 janvier. Les Spurs et les Nerazzurri négocieraient actuellement les derniers détails, et tout serait imminent d’après les dernières informations en provenance d’Italie.

Un contrat à la Lukaku pour Eriksen