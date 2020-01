Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme porte de sortie pour un indésirable de Zidane ?

Publié le 21 janvier 2020 à 12h00 par A.M.

Très peu utilisé cette saison au Real Madrid, Alvaro Odriozola serait dans le viseur du Bayern Munich qui cherche un latéral droit cet hiver.

Cet hiver, le Bayern Munich s’est mis en quête d’un nouveau latéral droit. Et pour cause, Joshua Kimmich est le seul spécialiste du poste, mais le staff bavarois souhaite l’utiliser au milieu de terrain. Benjamin Pavard est capable d’évoluer dans le couloir droit de la défense, mais avec les blessures de Lucas Hernandez, Niklas Süle et Javi Martinez, le Champion du monde est essentiellement utilisé dans l’axe. Dépourvu de latéraux droits, le Bayern se positionne donc sur différents profils.

Le Bayern veut le prêt d’Odriozola