Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta pourrait réaliser «un coup intéressant» !

Publié le 21 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Selon les dernières informations, l’OM aurait coché le nom de Michaël Cuisance, milieu de terrain du Bayern Munich. Une opportunité qu’Andoni Zubizarreta aurait tout intérêt à saisir.

Malgré des finances réduites, Andoni Zubizarreta serait à la recherche de jolis coups à faire sur le marché des transferts. Et le directeur sportif de l’OM aurait notamment des vues du côté du Bayern Munich. En effet, selon les dernières informations de RMC, les Phocéens se seraient renseignés sur Michaël Cuisance, milieu de terrain du club bavarois, qui ne dispose pas d’un énorme temps de jeu depuis le début de la saison. Et cette idée de Zubizarreta est validée.

« Ce serait un coup intéressant pour l'OM »

Journaliste pour So Foot, Ali Farhat s’est confié sur cet intérêt de l’OM pour Michaël Cuisance. Il a alors validé l’idée d’Andoni Zubizarreta, assurant au Phocéen : « Ce serait une bonne idée pour lui d'être prêté dans un club où la concurrence est moins forte qu'au Bayern. D'ailleurs, personne n'a vraiment compris que les Bavarois parient sur lui aussi tôt. Mais, encore une fois, il a de vraies qualités et il doit bosser pour les exprimer. D'après les dernières infos, le Bayern ne veut pas le lâcher et croit encore en lui. Mais s'il y a une possibilité, ce serait un coup intéressant pour l'OM, même si vous êtes déjà fournis en milieux relayeurs ».