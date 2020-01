Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s’en tenir pour ce joueur du LOSC

Publié le 21 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

Déjà courtisé en Angleterre, Boubakary Soumaré a dernièrement été annoncé dans le viseur du Real Madrid. Toutefois, le joueur du LOSC ne semble pas vraiment intéressé.

Formé au PSG, Boubakary Soumaré a finalement choisi d’aller chercher du temps de jeu au LOSC. De quoi donner des regrets au club de la capitale qui assiste à l’explosion du milieu de terrain de Christophe Galtier. Et ces performances ne passent d’ailleurs pas inaperçues en Europe. Marca annonçait dernièrement que le Real Madrid suivait avec intention Soumaré, se rajoutant à une longue liste de prétendants déjà.

« Pas l’heure de partir »

Boubakary Soumaré filera-t-il au Real Madrid ? Cela ne semble pas être dans ses plans immédiatement. En effet, pour L’Equipe, le joueur du LOSC a assuré : « Comment réagit-on quand on voit son nom être associé à de grands clubs comme le Real Madrid ? Ça ne m’a pas perturbé. Les infos, ça regarde les gens qui les lisent et les gens qui les écrivent. Ma position pour mon avenir cet hiver ? Je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici. (…) Un départ, ce n’est pas à l’ordre du jour. Trop tôt pour partir ? Je veux faire une saison pleine oui. (…) Ce n’est pas l’heure de partir. Je ne veux pas partir en ayant des regrets ».