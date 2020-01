Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce talent de Galtier qui répond à l’intérêt de Zidane !

Publié le 20 janvier 2020 à 9h00 par T.M.

A 20 ans, Boubakary Soumaré est un joueur très courtisé. Alors qu’un intérêt du Real Madrid était dernièrement annoncé, le milieu de terrain du LOSC a mis les choses au point.

Ancien talent du PSG, Boubakary Soumaré s’épanouit désormais au LOSC. A 20 ans, le milieu de terrain fait déjà preuve d’un grand talent, ce qui n’aurait pas échappé au plus grands cadors européens. Dernièrement, Marca faisait sa Une sur le Français qui serait dans le viseur du Real Madrid. Un prétendant XXL qui s’ajouterait déjà à une longue liste de courtisans, notamment en Premier League. Toutefois, pour Soumaré, il n’est pas question de partir durant ce mois de janvier et quitter l’effectif de Christophe Galtier.

« Un départ, ce n’est pas à l’ordre du jour »