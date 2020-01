Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez prévient clairement le Real Madrid !

Publié le 12 janvier 2020 à 4h30 par La rédaction

En début d'année, le LOSC faisait la Une de la presse espagnole qui mettait en avant l'intérêt du Real Madrid pour Boubakary Soumaré, Victor Osimhen et Gabriel. Une situation qui rend fier Gérard Lopez.

C'est suffisamment rare pour être souligné. Le 3 janvier dernier, le LOSC apparaissait en Une de Marca avec trois joueurs dans le viseur du Real Madrid : Boubakary Soumaré, Victor Osimhen et Gabriel. D'ailleurs, le milieu de terrain défensif ne manque pas de prétendants comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité il y a quelques jours. Mais la situation ne semble pas déplaire à Gérard Lopez, bien au contraire.

Lopez évoque la Une de Marca