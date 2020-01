Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Christophe Galtier jette un froid pour cette piste de Zidane !

Publié le 20 janvier 2020 à 20h00 par T.M.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane aurait visiblement coché le nom de Boubakary Soumaré. Et malgré la dernière sortie du joueur du LOSC, Christophe Galtier sait que le pire peut arriver.

Malgré ses 20 ans, Boubakary Soumaré est déjà dans les petits papiers de grands clubs européens. En effet, dernièrement, en Espagne, on annonçait un intérêt du Real Madrid pour le milieu de terrain du LOSC. Toutefois, dans un entretien pour L’Equipe , Soumaré a assuré au sujet de son avenir : « Comment réagit-on quand on voit son nom être associé à de grands clubs comme le Real Madrid ? Ça ne m’a pas perturbé. Les infos, ça regarde les gens qui les lisent et les gens qui les écrivent. Ma position pour mon avenir cet hiver ? Je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici ».

« Il peut se passer beaucoup de choses »