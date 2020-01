Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mission impossible pour Zidane avec Sadio Mané ?

Publié le 20 janvier 2020 à 23h00 par T.M.

Face à la complexité du dossier Kylian Mbappé, Zinedine Zidane et le Real Madrid pourraient se rabattre sur Sadio Mané. Toutefois, là-encore, cela pourrait être très compliqué.

Il y a quelques jours, Le 10 Sport vous révélait que le Real Madrid avait lancé les premières manœuvres pour Sadio Mané. Actuellement à Liverpool, le Sénégalais pourrait donc s’envoler vers la capitale espagnole. Un intérêt qui se confirme. En effet, ce lundi, Ok Diario confirme l’intérêt de Zinedine Zidane pour Mané, qui en aurait fait son plan B derrière Kylian Mbappé. Le dossier de l’attaquant du PSG étant compliqué, les Merengue pourraient donc se rabattre sur l’attaquant de 27 ans.

Un joueur intransférable ?