Mercato - PSG : Simeone n'a pas dit son dernier mot pour Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 20h15 par J.-G.D.

Privé de Diego Costa pour encore quelques semaines, Diego Simeone, coach de l'Atlético de Madrid, tenterait de faire le forcing pour s’attacher les services d’Edinson Cavani.

Visiblement désireux de claquer la porte du PSG en ce mercato hivernal, Edinson Cavani aurait donc une priorité : rejoindre l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros sont en effet à la recherche d’un nouvel avant-centre en ce mois de janvier comme vous le révélait Le 10 Sport en exclusivité. Un dossier chaud sur lequel est revenu Leonardo, directeur sportif du PSG, dimanche soir : « On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. Après on va voir comment ça va se passer. La seule chose qu’il y a eu, c’est qu’il y a eu une proposition (de l'Atlético) ». Les Madrilènes auraient ainsi offert 10M€ au Champion de France, et Diego Simeone ne lâcherait rien pour Cavani.

Une pression de Simeone pour Cavani ?