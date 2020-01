Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à réclamer une grosse somme pour Cavani ? Il répond !

Publié le 20 janvier 2020 à 17h45 par A.D.

Leonardo ne réclamerait pas moins de 30M€ pour Edinson Cavani cet hiver. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif du PSG a expliqué qu’il n’avait pas fixé le moindre prix pour son Matador.

Leonardo n’a pas fixé le prix d’Edinson Cavani. Le directeur sportif du PSG est formel. En fin de contrat à l’issue de la saison, El Matador devrait faire ses valises en juin. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’Atlético semble avoir un accord avec Edinson Cavani pour cet été. Malgré tout, les Colchoneros voudraient avancer l’arrivée du numéro 9 du PSG au mois de janvier. Alors que Leonardo voudrait récupérer une somme proche de 30M€, Diego Simeone pourrait être contraint d’attendre le prochain mercato estival pour accueillir Edinson Cavani au Wanda Metropolitano. Présent zone mixte après Lorient-PSG (0-1, en seizièmes de finale de la Coupe de France) ce dimanche, le directeur sportif du PSG a confié qu’il n’avait pas encore fixé ses exigences pour son international uruguayen.

«J’ai parlé à l’Atlético, mais on a n’a jamais établi de valeur précise»