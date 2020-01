Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est prévenu pour Eduardo Camavinga !

Publié le 20 janvier 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Questionné sur l’avenir d’Eduardo Camavinga ce lundi, Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, demande à sa pépite de rester au club au moins une saison de plus.

Devenu une révélation de Ligue 1 en cet exercice 2019-2020, Eduardo Camavinga n’échappe pas aux sollicitations. Le prodige du Stade Rennais aurait tapé dans l’œil du PSG. Leonardo, directeur sportif du club de la capitale, se pencherait donc sur le profil du jeune milieu de terrain de 17 ans, mais attention à la concurrence. Plusieurs cadors européens observeraient également les prestations de l’international Espoirs tricolore. Le Real Madrid ferait ainsi partie des prétendants de Camavinga, comme le Milan AC. D’après les informations exclusives du 10 Sport, parues le 10 janvier, les Rossoneri sont prêts à fondre sur son profil, tout en prenant contact avec Rennes, toujours selon nous. Invité de Team Duga ce lundi, Julien Stéphan, coach de la formation bretonne, envoie un message fort sur l'avenir de Camavinga.

« Une année supplémentaire avec nous lui sera bénéfique »