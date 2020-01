Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato - Rennes : Premier contact entre Camavinga et le Milan AC

Publié le 13 janvier 2020 à 19h20 par A.B.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Milan AC s’intéresse de très près àEduardo Camavinga. Et des contacts auraient même déjà eu lieu…

Dans la perspective d’un rachat du Milan AC par l’un des fonds d’investissement de Bernard Arnault, l’écurie milanaise projette déjà de miser sur des talents européens en devenir. Et en France, l’une des priorités s’appellent Eduardo Camavinga. Comme révélé par le10sport.com, le milieu de terrain français fait partie des plans milanais pour les mois à venir. Et d’après nos informations, les premiers contacts auraient déjà eu lieu entre le club italien et l’entourage du joueur. Le chemin est encore long avant de parler transfert mais la prise de contact est bien établie.