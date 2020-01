Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet échange surprenant entre Bartomeu et Valverde !

Publié le 13 janvier 2020 à 18h30 par A.D.

Depuis la défaite du Barça face à l’Atlético, Ernesto Valverde serait condamné à faire ses valises. Après avoir présenté ses excuses à son coach pour «l’humiliation publique», Josep Bartomeu lui aurait annoncé qu’il serait bientôt licencié.

Josep Bartomeu se serait excusé auprès d’Ernesto Valverde. Alors que le FC Barcelone semble avoir perdu de sa superbe depuis le début de saison, le coach espagnol est de plus en plus remis en cause. Et la défaite face à l’Atlético ce jeudi serait la goutte de trop. Selon les dernières informations d’ AS , le Barça aurait lancé les démarches pour se séparer Ernesto Valverde. Une information confirmée par El Chiringuito .

«Faites ce que pensez être le plus opportun, je suis un professionnel»