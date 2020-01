Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier départ se précise pour cet hiver ?

Publié le 13 janvier 2020 à 18h45 par G.d.S.S.

Florian Chabrolle, le jeune milieu de terrain de l’OM, intéresserait des clubs de Ligue 2 et de National 1 dans le cadre d’un prêt cet hiver.

« C’est important de trouver du temps de jeu, et avec nous cette saison ce n’est pas possible. Je suis donc ouvert pour un prêt. On va voir s’ils ont de bonnes options en janvier », confiait récemment André Villas-Boas en conférence de presse sur la situation des jeunes joueurs de l’OM qui pourraient être prêtés, et Florian Chabrolle (21 ans) fait partie des éléments concernés. Le jeune milieu de terrain phocéen, qui n’a disputé qu’un seul match de Ligue 1 cette saison, aurait d’ailleurs des touches pour se relancer loin de l’OM.

Chabrolle vers un prêt ?