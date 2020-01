Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pousse trois joueurs vers la sortie !

Publié le 3 janvier 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 3 janvier 2020 à 14h39

André Villas-Boas a fait un point sur le mercato hivernal de l’OM, et l’entraîneur portugais accorde un bon de sortie à trois de ses joueurs.

Toujours en quête de liquidités, l’OM souhaiterait boucler une vente importante pour renflouer ses caisses, et les mêmes noms reviennent avec insistance depuis l’été dernier : Morgan Sanson, Kevin Strootman ou encore Dimitri Payet disposeraient d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante cet hiver. En attendant, ce sont surtout les jeunes de l’OM en manque de temps de jeu qui semblent se diriger vers un départ en prêt comme l’a indiqué André Villas-Boas en conférence de presse.

Chabrolle, Phliponeau et Abdallah sur le départ