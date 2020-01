Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur quel joueur de Serie A Leonardo doit-il absolument foncer ?

Publié le 20 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Comme souvent, Leonardo travaille sur plusieurs pistes menant en Serie A. Selon vous, quel joueur du championnat italien devrait foncer le directeur sportif du Paris Saint-Germain ? C’est notre sondage du jour !

Leonardo et l’Italie, c’est une grande histoire d’amour. Le Brésilien a passé quasiment la moitié de sa vie de l’autre côté des Alpes. Sa femme est italienne et le directeur sportif du Paris Saint-Germain possède également un passeport italien. Ancien joueur, dirigeant et entraineur de Serie A, il avait entamé sa carrière de directeur sportif au PSG avec le double coup Zlatan Ibrahimovic-Thiago Silva, mais surtout l’arrivée de Marco Verratti, émérite inconnu à l’époque. De retour au Paris Saint-Germain l’été dernier, il n’a pas abandonné les bonnes habitudes, puisque quasiment toutes ses pistes actuelles mènent vers la Serie A. Il semble d’ailleurs vouloir en conclure au moins une d’ici la fin du mercato hivernal. Selon vous, laquelle il devrait absolument boucler ?

La Serie A, le terrain de chasse de Leonardo

Celles qui reviennent sans cesse depuis le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain, ce sont les pistes concernant Emre Can et Mattia De Sciglio. Le premier ne joue que très peu à la Juventus, tandis que son coéquipier pourrait faire le plu grand bien à Thomas Tuchel au PSG, puisqu’il peut évoluer à droite comme à gauche de la défense. Il y a ensuite Lucas Paqueta, qui est une piste plus récente. Après l’avoir emmené au Milan AC l’hiver dernier, Leonardo souhaite attirer son compatriote au Paris Saint-Germain et offrir un profil offensif à Tuchel. Et que dire de Sandro Tonali ? Considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, le milieu de 19 ans a déjà été approché par Leonardo l’été dernier, sans succès. Le directeur sportif du PSG n’a pas lâché l’affaire et insiste, mais pour le moment Brescia fait mur. Viennent ensuite les deux joyaux de la Fiorentina que sont Federico Chiesa et Gaetano Castrovilli, respectivement ailier et milieu de terrain. Le premier est une valeur sure de Serie A à seulement 22 ans, tandis que le second est une des révélations de la saison. Il ne faut pas oublier non plus Sebastiano Esposito, la pépite de l’Inter, qui plairait énormément à Leonardo…



Alors, Sur quel joueur de Serie A Leonardo doit-il absolument foncer ?