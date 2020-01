Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite du club s’enflamme pour l’arrivée de Setién !

Publié le 20 janvier 2020 à 19h30 par A.D.

Il y a quelques jours, le Barça a décidé de nommer Quique Setién en lieu et place d’Ernesto Valverde. Riqui Puig a totalement validé l’arrivée de l’ancien du Betis.

La nomination de Quique Setién enchante Riqui Puig. Il y a quelques jours, le FC Barcelone a décidé de se séparer d’Ernesto Valverde. Pour pallier son départ, la direction catalane a décidé d’accorder sa confiance à Quique Setién. Ce dimanche, le nouveau coach du Barça a fait ses débuts au Camp Nou. Entré en jeu à vingt minutes de la fin du match, Riqui Puig a pu participer à la victoire du Barça face à Grenade (1-0). En zone mixte, la pépite de 20 ans s’est livrée sur l’arrivée de Quique Setién.

«Setién aime pratiquer un beau jeu et nous sommes tous heureux»