Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition posée au départ de Vidal ?

Publié le 20 janvier 2020 à 19h00 par La rédaction

En conflit avec le FC Barcelone, Arturo Vidal pourrait ne pas finir la saison en Catalogne. Le milieu chilien est toujours attendu du côté de l’Inter et pourrait bien revenir en Italie avant la fin du mois de janvier.

Entre Arturo Vidal et le FC Barcelone ça coince. Voilà plusieurs semaines que le milieu de terrain chilien manifeste ses envies de départ et, parallèlement, il a décidé d'attaquer en justice le Barça pour des primes impayées. Récemment encore, Arturo Vidal a demandé des explications à son nouvel entraîneur Quique Setién après des déclarations de ce dernier en conférence de presse et en Italie, son nom est toujours lié à l'Inter...

Vidal à l'Inter seulement en cas de départ d’un joueur