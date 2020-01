Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à ne pas écarter cet hiver pour cet indésirable ?

Publié le 19 janvier 2020 à 17h00 par H.G.

Alors qu'Arturo Vidal serait toujours dans le viseur de l'Inter, les dirigeants de l'écurie italienne attendraient un mouvement de l'international chilien pour réussir à boucler l'opération.

Comme indiqué par la presse italienne, Arturo Vidal serait irrité par les déclarations de Quique Setién. Les propos du nouvel entraîneur du Barça n’auraient pas du tout plu à l'ancien milieu de la Juventus et du Bayern Munich, alors que son avenir serait toujours aussi incertain. L’Inter ferait toujours de l’international chilien une priorité pour se renforcer au milieu en vue de la course au titre en Serie A. Cependant, à en croire la presse italienne ce dimanche, l'opération pourra se conclure uniquement si Arturo Vidal intervient directement auprès du FC Barcelone.

L’Inter espère que Vidal fera pression sur le Barça