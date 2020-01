Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pose ses conditions pour Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 22h15 par J.-G.D.

En cas de transfert d’Edinson Cavani en ce mercato hivernal, à quelques mois de la fin de son contrat, le PSG espérerait entre 15 et 20M€ pour son buteur. L'Atlético de Madrid est prévenu…

Ses déclarations à propos d’Edinson Cavani ne se sont pas passées inaperçues. En marge de la victoire face à Lorient (1-0), Leonardo admettait que la situation de l’Uruguayen pourrait se décanter avant le 31 janvier. « Il a demandé à partir. On étudie la situation. On va voir comment ça va se passer », confiait ainsi le directeur sportif du PSG. L'attaquant parisien ne se sentirait plus en confiance sous les ordres de Thomas Tuchel d'après Le Parisien ce lundi soir. L’Atlético de Madrid pourrait donc profiter de cette situation pour officialiser l’arrivée de Cavani avant la clôture du mercato hivernal. Entraîneur des Colchoneros , Diego Simeone ferait en effet le forcing afin d'accueillir Cavani cet hiver. Mais il faudra mettre le prix afin de faire plier le PSG.

Entre 15 et 20M€ pour Cavani ?