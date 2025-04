OM : Adil Rami allume De Zerbi ?

La rédaction

Pour mettre toutes les chances de son côté en cette fin de saison, l'OM s'est exilé à Rome pour une mise au vert. Si ce choix a été validé par une belle victoire face à Brest (4-1), Adil Rami a profité d’un live Twitch pour tacler cette méthode… et promet qu'il ne fera jamais ça avec son équipe de Kings League !

Pour préparer au mieux la réception de Brest, et plus globalement la fin de saison, l’OM est parti en mise au vert à Rome, à la demande des dirigeants marseillais. Roberto De Zerbi et ses hommes ont finalement donné raison à cette décision en s’imposant largement 4-1, à domicile, face aux Bretons. Une victoire qui permet à l'OM de reprendre sa deuxième place et de mettre la pression dans la course à la Ligue des champions.

«Nous, on va rester dans le divertissement»

Mais Adil Rami, lui, ne semble pas valider cette technique. L’ancien défenseur de l’OM était en direct sur Twitch ce mardi et, une fois ses obligations terminées avec Danse avec les Stars, il a expliqué qu’il serait plus présent pour son équipe de Kings League, le Wolf Pack FC :

«Comme je n’étais pas là à cause de Danse avec les Stars et que chaque président a des idées pour qu’on puisse s’amuser… Nous, on va rester dans le divertissement.»

«J’ai toujours détesté les mises au vert !»

Adil Rami a même tenu à rassurer ses joueurs : il ne compte pas leur faire vivre le même sort que Roberto De Zerbi.

«Le FC Silmi (équipe de l’influenceur Domingo, ndlr.) est parti à Pau pour faire un stage. Rassurez-vous les gars, je ne vous emmènerai jamais en stage ! J’ai toujours détesté les mises au vert !» balance Adil Rami sur sa chaîne Twitch.

Un tacle gentiment envoyé, mais que le coach de l’OM pourrait bien prendre personnellement.