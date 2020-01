Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani très remonté contre Thomas Tuchel ?

Publié le 20 janvier 2020 à 21h15 par J.-G.D.

Désireux de rejoindre l’Atlético de Madrid avant le terme du mercato hivernal, Edinson Cavani n'aurait plus confiance en Thomas Tuchel.

La porte serait-elle en train de s'ouvrir concernant Edinson Cavani ? Présent lors des 16es de finale de la Coupe de France face à Lorient (1-0), Leonardo en a profité pour faire le point sur l'avenir de son attaquant : « On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On va voir comment ça va se passer ». Une lueur d'espoir pour l'Atlético de Madrid, à la recherche d'un nouveau buteur selon Le 10 Sport. Les Colchoneros n'ont toujours pas trouvé la bonne offre afin de convaincre le PSG en ce mercato hivernal. Et Cavani, libre de tout engagement en juin prochain, commencerait à s'agacer. Explications...

Le lien entre Cavani et Tuchel serait brisé