Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christian Eriksen a une offre entre les mains !

Publié le 20 janvier 2020 à 21h45 par A.C.

Piero Ausilio, directeur sportif de l’Inter a annoncé avoir soumis une offre à Tottenham, pour s’attacher les services de Christian Eriksen.

Leonardo a flairé le bon coup avec Christian Eriksen. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a soumis une offre au milieu de terrain, en fin de contrat avec Tottenham. Cette offre du PSG comporte notamment un salaire de 12M€ par an, mais elle ne semble pas avoir convaincu le Danois. A en croire les dernières indiscrétions sur le dossier, Eriksen se dirigerait plutôt vers l’Inter.

« Nous avons présenté une offre à Tottenham et nous attendons la réponse »