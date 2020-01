Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani prêt à aller au clash pour rejoindre Simeone ? La réponse !

Publié le 20 janvier 2020 à 20h45 par A.C.

Edinson Cavani souhaite quitter le Paris Saint-Germain à en croire Leonardo… mais seulement dans des circonstances précises.

Comme avec Neymar l’été dernier, Leonardo a décidé de jouer cartes sur table pour Edinson Cavani. En marge de la victoire face à Lorient en Coupe de France (0-1), le directeur sportif du Paris Saint-Germain a en effet révélé que Cavani a demandé à quitter le club, afin de rejoindre l’Atlético de Madrid. « On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir » a expliqué l’homme fort du PSG. « On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur ».

Cavani n’ira pas au bras de fer avec le PSG