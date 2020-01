Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Suarez totalement relancée ?

Publié le 20 janvier 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que Luis Suarez est blessé pour une longue durée, les dirigeants de Barcelone voudraient lui trouver un remplaçant cet hiver.

À bientôt 33 ans, Luis Suarez semble se rapprocher inexorablement de sa fin de carrière. L’Uruguayen est indisponible pour plusieurs mois suite à sa blessure au genou et les dirigeants de Barcelone seraient conscients de la nécessité de le remplacer. Dans cette optique, ils travailleraient sur plusieurs pistes. Le nom de Lautaro Martinez est fréquemment évoqué mais ne devrait pas arriver cette hiver. Cette situation pousserait les dirigeants de Barcelone à s’activer pour trouver une solution de court terme pour remplacer Luis Suarez.

Les dirigeants du Barça se seraient réunis ce lundi pour trouver le remplaçant de Suarez