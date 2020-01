Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan bien huilé de Setién pour la succession de Suarez ?

Publié le 19 janvier 2020 à 17h30 par J.-G.D.

Malgré plusieurs pistes afin de remplacer Luis Suarez, Quique Setién et le Barça n’auraient aucunement l'intention de se presser.

Consciente de la nécessité de remplacer Luis Suarez, en passe de souffler ses 33 bougies et éloigné des terrains pour les quatre prochains mois, la direction du FC Barcelone garderait certaines pistes sous le coude. L’une d’entre elles mènerait directement à Lautaro Martinez, alors que Kevin Gameiro ne serait pas une option selon Mundo Deportivo . La question du successeur de l’international uruguayen reste un dossier chaud en Catalogne, mais il ne fait plus aucun doute que l’arrivée d’un nouvel attaquant ne se déroulera pas cet hiver.

Quique Setién souhaiterait patienter