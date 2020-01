Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’offensive de Zidane se confirme pour Sadio Mané !

Publié le 20 janvier 2020 à 17h00 par T.M.

Actuellement, Sadio Mané brille sous le maillot de Liverpool. Des performances qui ne laisseraient pas insensible Zinedine Zidane au Real Madrid.

Après avoir recruté Eden Hazard, le Real Madrid semble être à la recherche d’un nouveau coup offensif, afin de venir compléter l’attaque aux côtés du Belge et de Karim Benzema. Au sein de la Casa Blanca, le rêve n’est plus un secret, il se nomme Kylian Mbappé. Toutefois, comme l’annonce Ok Diario ce lundi, le Real Madrid saurait que cela sera « très compliqué » d’attirer l’attaquant du PSG. De quoi obliger Zinedine Zidane à se pencher sur un plan B.

Zidane fait le forcing !